Нова природна стихия удари любим курорт по Южното Черноморие
©
Съгласно информация от НИМХ за утре в района на община Царево е в сила предупреждение за силен вятър със скорост 14–19 m/s (50–69 km/h) и пориви до 24 m/s (90 km/h).
От общинската администрация предупредиха за опасния вятър, като препоръчаха да не се излиза навън:
Съществува риск от изкоренени дървета, летящи предмети, значителни материални щети, затваряне на пътища и смущения в електроснабдяването.
Препоръчва се да не се излиза навън, освен при крайна необходимост и наложителност.
Избягвайте престой в близост до дървета, електропроводи, строителни обекти и нестабилни конструкции. Обезопасете всички незакрепени предмети на открито, тераси и дворове. При видими опасности сигнализирайте незабавно компетентните органи.
Призив към всички:
Следете актуалната прогноза за времето. При опасност или инцидент незабавно звънете на 112. Общинските екипи са в готовност и на разположение. Дежурен телефон на Община Царево: 0590 5 50 18. Бъдете внимателни, пазете себе си и близките си.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.