ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Нова шокираща версия за трагедията с АТВ в Слънчев бряг
"80-90% от клиентите, които се възползват от нашите услуги и от разходките с АТВ-та и бъгита, по-голямата част от тях никога не са управлявали на офроуд терени. Затова нашите инструктори запознават клиента със специфичната машина, която е избрал. Това как се управлява, какви са спецификите на офроуд терен, тъй като е много различно“, каза още Стефанов пред bTV.
Фирмата на Дамян предлага наем на АТВ за градски условия и офроуд разходка с инструктор. Има обаче строги изисквания. За да наемеш АТВ в града е необходимо да си навършил 23 години и да си правоспособен шофьор с минимум 3 години стаж. Правила има и за каране в офроуд терени.
"Когато се управлява по офроуд терени винаги има инструктор, който ние осигуряваме и който съпровожда клиентите по време на офроуд разходката“, добави Стефанов.
Според Дамян 19-годишният Никола Бургазлиев, който помете петима души на тротоар в Слънчев бряг, не е едиственият виновен за тежкия инцидент.
"Случаят в Слънчев бряг е малко по-специфичен, тъй като там машината, която е управлявана, не е точно АТВ, машината наподобява бъги, тъй като е с волан и дори тя е сравнително по-лесна за управление от АТВ-то. Но факт е, че на курортите услугите може би, са малко по-комерсиални, изпълняват се в един по-тесен срок, само през летния сезон и бизнесите там целят повече клиенти – за сметка на сигурността. Според мен отговорността тук е споделена и едва ли е точно само в действията на момчето.
Това, което е хубаво да се прави, е да се дава повече възможност на човека, който ще управлява подобен вид машина, особено ако това е за първи път, повече възможност да се запознае с машината“, посочи мъжът.
Дамян допуска, че е възможно техническа неизправност или не добре проведен инструктаж да е една от причините за инцидента в Слънчев бряг.
"Теоретично е възможно. Също така много зависи от човека, който го управлява. Давам пример: ако го управлява с чехли или джапанки, педалът може да се заклещи на чехлите, а може да се подаде газ. Хората, които нямат опит, често нямат нужната бърза реакция, за да маневрират при създаваща се опасност на пътя. В случай, че машините се проверяват редовно и машините са нови, това е доста малко вероятно“, каза отдаващият машините под наем.
Дамян коментира, че при инцидента в Слънчев бряг Никола Бургазлиев е управлявал количка на ток:
"Типът бъги, в които сядаш на седалка, управляваш с волан и педали. Тежи между 300 и 500-600 кг, не зависи от самата машина. Това, което е използвано при инцидента, за който говорим, е електрическа машина, която наподобява форма и модел на автомобил.
Може би, е хубаво да има някаква регулация, било то саморегулация от фирмите, от хората, които предлагат това нещо, или от съответните органи, тъй като тази машина е направена за пътища, тя е пригодена, тя дори е легална за управление от 18–19-годишни.
Спецификите, които ви обясних, свързани с по-особеното управление на такъв вид машина, наистина предполагат, може би, някакъв контрол, който да не позволява подобни неща.
Ако това се обърне повече внимание и по някакъв начин се урегулира, смятам, че услугата би могла да е безопасна и да се използва свободно от доста по-голям брой и по-широк кръг от хора“.
Мъжът казва още, че неговата фирма подменя машините, които отдава на всеки три години. Категоричен е, че ако държавата създаде ясни правила и има нужната регулация ще се гарантиран по-голяма безопасност на хората, а инцидентите с АТВ-та драстично ще намалеят.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 46
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
20 000 са избрали да пътуват с автобус до морето
15:20 / 31.08.2025
Първият випуск млади лекари от Бургаския държавен университет се ...
10:39 / 31.08.2025
Лечение на морска болест и световъртеж чрез виртуална реалност?
10:35 / 31.08.2025
Масово сезонните търговци по морето нямат цени в левове и евро
10:37 / 30.08.2025
Прокъсвания, разнищвания и неработеща пружина на карабинера: Това...
11:31 / 30.08.2025
Предстои захлаждане, изкарвайте чадърите
08:58 / 30.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Жена пострада след инцидент в автобус на градския транспорт в Бургас
08:54 / 29.08.2025
Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
12:21 / 30.08.2025
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
20:01 / 30.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:34 / 30.08.2025
Смърт на плажа в Слънчев бряг
09:18 / 29.08.2025
Почти цяла България е предупредена за 31 август
20:02 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета