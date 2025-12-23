Община Камено ще кандидатства за финансиране по процедура BG05SFPR002-1.035 "Повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“ по Програма "Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 на Министерството на труда и социалната политика. Проектът се реализира в партньорство с Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас, видяСредствата ще бъдат използвани основно за оборудване на новоизграждащата се пожарна служба в Камено, както и за модерна техника и ресурси за доброволните формирования в общината.Целта е да се повиши готовността и капацитетът на местните структури за бърза и ефективна реакция при бедствия, пожари и аварии. Проектът е внесен чрез докладна записка от кмета Жельо Вардунски и бе подкрепен единодушно от Общинския съвет на последната сесия за 2025 година."С този проект ще осигурим модерно оборудване за новата пожарна и доброволните формирования, което ще гарантира по-голяма сигурност за всички жители на Камено“, заяви кметът.Реализирането на проекта ще направи пожарната служба напълно оборудвана и готова да реагира ефективно при всяка извънредна ситуация.