Новата пожарна в Камено ще има най-съвременно оборудване
Средствата ще бъдат използвани основно за оборудване на новоизграждащата се пожарна служба в Камено, както и за модерна техника и ресурси за доброволните формирования в общината.
Целта е да се повиши готовността и капацитетът на местните структури за бърза и ефективна реакция при бедствия, пожари и аварии. Проектът е внесен чрез докладна записка от кмета Жельо Вардунски и бе подкрепен единодушно от Общинския съвет на последната сесия за 2025 година.
"С този проект ще осигурим модерно оборудване за новата пожарна и доброволните формирования, което ще гарантира по-голяма сигурност за всички жители на Камено“, заяви кметът.
Реализирането на проекта ще направи пожарната служба напълно оборудвана и готова да реагира ефективно при всяка извънредна ситуация.
