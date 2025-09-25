ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нови 20 места за студенти по медицина в Бургас
Решението е взето от Министерския съвет с цел подготовка на повече медицински специалисти за здравната система.
Допълнителните места са за студенти, които имат сключени договори с работодатели за стаж по време на следването и последваща работа след дипломиране.
Увеличаването на приема е подкрепено от министъра на здравеопазването и е част от усилията за преодоляване на недостига на лекари в страната.
