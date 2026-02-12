Двама изследвали в Бургаско своя ХИВ статус научиха, че са заразени от началото на годината, установи справка наПървият положителен резултат е от първата седмица на 2026-та, а вторият е от периода 26 януари – 1 февруари.Междувременно за поредна година в Бургас ще бъде отбелязан 14 февруари - Ден на влюбените, с общинска АНТИСПИН кампания, която ще обхване няколко дни през февруари. Планираните дейности, насочени към подрастващи млади хора и обществеността, ще се осъществят от Община Бургас съвместно с Регионална здравна инспекция и БМЧК-Бургас.На 13 февруари от 13:00 до 15:00 часа и на 14 февруари от 11:00 до 15:00 пред "Часовника“ до сградата на Община Бургас е организираноДоброволно и анонимно изследване и консултиране на ХИВ и Хепатит С с бързи тестове от екип на Регионална здравна инспекция-Бургас в мобилен медицински кабинет. Екипи от доброволци на БМЧК ще раздават здравно-информационни материали и предпазни средства; ще мотивират гражданите да проверят актуалния си ХИВ статус. Подобно тестване ще има на 18 февруари до сградата на НХК.