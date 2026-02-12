Нови ХИВ случаи в Бургаско
©
Първият положителен резултат е от първата седмица на 2026-та, а вторият е от периода 26 януари – 1 февруари.
Междувременно за поредна година в Бургас ще бъде отбелязан 14 февруари - Ден на влюбените, с общинска АНТИСПИН кампания, която ще обхване няколко дни през февруари. Планираните дейности, насочени към подрастващи млади хора и обществеността, ще се осъществят от Община Бургас съвместно с Регионална здравна инспекция и БМЧК-Бургас.
На 13 февруари от 13:00 до 15:00 часа и на 14 февруари от 11:00 до 15:00 пред "Часовника“ до сградата на Община Бургас е организирано
Доброволно и анонимно изследване и консултиране на ХИВ и Хепатит С с бързи тестове от екип на Регионална здравна инспекция-Бургас в мобилен медицински кабинет. Екипи от доброволци на БМЧК ще раздават здравно-информационни материали и предпазни средства; ще мотивират гражданите да проверят актуалния си ХИВ статус. Подобно тестване ще има на 18 февруари до сградата на НХК.
Още от категорията
/
Проф. Стоянович: Жените са онези, които поддържат героизма и често остават в сянката на историческия разказ
06.02
Земетресение в Бургас!
31.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Бургас ще има още една университетска болница
15:34 / 11.02.2026
Вижте разписанието на градския транспорт на Голяма Задушница
15:11 / 11.02.2026
Отпуснаха над 140 хил. евро за Районния център по трансфузионна х...
15:06 / 11.02.2026
ГДБОП обучи ученици от Бургас
13:25 / 11.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.