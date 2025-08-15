© Нови аварии нарушават водоподаването в Бургаско, видя "Фокус".



В Бургас проблем има в района на кв. "Победа", ул. "Тертер" 25.



Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.



В село Винарско и село Желязово (община Камено), съответно до 17:00 и 14:00 ч. се извършват ремонтни дейности, които ще нарушат водоподаването. В село Полски Извор няма да има вода между 15:00 и 17:00 ч., отново заради ремонт.



В Карнобатско има прекъсвания на услугата в село Сигмен (до 13:00 ч.) и село Добриново (до 17:00 ч.).



От ВиК се извиняват на жителите и гостите на населените места за причинените неудобства.