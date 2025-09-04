Нови аварии спират водата на няколко места в Бургаско

© С няколко аварии в Бургаско се борят екипите на ВиК, видя Burgas24.bg.



Проблем има в ж.к. "Изгрев", бл. 2, както и на ул. "Сан Стефано", срещу бл. 2.



Проблеми с услугата има и в района на "Лукойл Нефтохим", а също така и в кв. "Банево", ул. "Шипка" №51.



Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.



Високата зона на бургаския квартал "Рудник" също остава без вода до 16:30 ч. поради строително-монтажни работи.



В община Айтос заради авария ще бъде ограничена услугата към село Малка поляна, а без вода до 17 ч. днес ще са и каменските села Винарско и Константиново.