Нови аварии спират водата на няколко места в Бургаско
Автор: Николай Парашкевов 10:57
©
С няколко аварии в Бургаско се борят екипите на ВиК, видя Burgas24.bg.

Проблем има в ж.к. "Изгрев", бл. 2, както и на ул. "Сан Стефано", срещу бл. 2.

Проблеми с услугата има и в района на "Лукойл Нефтохим", а също така и в кв. "Банево", ул. "Шипка" №51.

Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.

Високата зона на бургаския квартал "Рудник" също остава без вода до 16:30 ч. поради строително-монтажни работи. 

В община Айтос заради авария ще бъде ограничена услугата към село Малка поляна, а без вода до 17 ч. днес ще са и каменските села Винарско и Константиново.








