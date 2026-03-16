От полицията дадоха подробности за простреляния мъж, открит в автомобил в центъра на Бургас, за който Burgas24.bg съобщи.

Малко след 15:15 ч. е получено съобщение за счупено витринно стъкло на търговски обект, разположен на бургаската улица "Поп Георги". Непосредствено след това е получено второ съобщение за открит в купето на лек автомобил "Ауди А 8", с бургаска регистрация, паркиран на  същата улица труп на мъж, седящ на шофьорското място.

При извършения първоначален оглед става ясно, че вероятно се касае за самопрострелване в областта на главата с пистолет. Автомобилът е собственост на 57-годишен помориец, разполагащ със законно притежавано огнестрелно оръжие.

На мястото на инцидента продължават процесуално-следствените действия, сред които: оглед, разпити на свидетели, изземване на записи от близкоразположени видеокамери и др. По случая е образувано досъдебно производство.