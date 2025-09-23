ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нови инциденти с тротинетки в Бургаско, пострада непълнолетен
Първият е от четвъртък следобяд на кръстовището на бургаската улица "Княз Александър Батенберг" и площад "Железопътна гара", когато 44-годишен бургазлия, при пресичане на пътното платно се блъска в предната дясна част на правомерно движещия се на зелен светофар автомобил, управляван от 49-годишен бургазлия. От ПТП пострадал водачът на тротинетката, който с охлузни рани, е прегледан в УМБАЛ – Бургас и освободен за домашно лечение, без опасност за живота.
Вторият инцидент е от ранните часове на следващия ден и се разиграва на ул. "Шипка" в Приморско. Поради движение с несъобразена скорост, самостоятелно катастрофира, падайки на пътя, тротинетка, управлявана от 17-годишен младеж от Китен, който с охлузвания и натъртвания, без опасност за живота. Непълнолетният е плегледан в УМБАЛ – Бургас и освободен за домашно лечение.
