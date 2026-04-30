Както Burgas24.bg информира, мъж загина, след като бе затрупан при ремонта на бургаската ул. "Оборище“ около обяд днес. По първоначална информация той е паднал в изкоп и е бил затрупан от земна маса при работа с багер.

Очевидци разказват, че от изкопа се чували виковете на затрупания работник. Негови колеги първоначално са направили опит да го изровят. Впоследствие около 20 души – полицаи, пожарникари, медици и случайни минувачи – са се опитвали да го извадят в продължение на около половин час, но за съжаление мъжът не оцеля.

Екип на Спешна помощ е пристигнал на място, но след изваждането му само е констатирал смъртта.

Директорът на "Инспекция по труда“ – Бургас, Павлин Васков, заяви пред медиите, че единият скат на изкопа се е срутил, докато вътре са се намирали двама работници. Единият е успял да излезе, а другият – загиналият – е бил затрупан до нивото на гърдите. Точната причина за смъртта предстои да бъде установена от лекарите.

Васков уточни, че ремонтните дейности на обекта са били извършвани от ВиК-Бургас.