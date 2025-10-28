ЗАРЕЖДАНЕ...
Нови правила за банките при отпускане на кредити
©
Десетки хора са попаднали в капана на измамници, които ги убеждавали, че могат да изтеглят фиктивен кредит срещу комисионна. Потърпевшите били подтиквани да изтеглят няколко кредита в един ден от различни банки и да предадат парите на измамниците, които след това изчезвали безследно.
"Животът ми се преобърна“ – така описва преживяното мъж пред NOVA, станал жертва на измама за стотици хиляди лева.
След разказите на потърпевшите се повдигна въпросът за твърде бавното обновяване на кредитния регистър. Именно поради това една банка може да разбере твърде късно, че друга вече е отпуснала заем на същото лице, и да отпусне нов такъв. Тази слабост на системата е причина за случаи на длъжници към четири банки, които днес все още изплащат кредити за над 300 000 лева.
Остава обаче въпросът дали новият срок от два дни ще бъде достатъчен за ефективно ограничаване на кредитните измами.
Още от категорията
/
Професионален пилот: Полезно е да седнеш отново на "другата страна" – за да усетиш какво чувстват хората, на които обикновено ти вдъхваш спокойствие
28.10
Явор Куюмджиев: Въвеждането на особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" ще доведе до неочаквани сътресения
23.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
ЕК очаква от България позиция за казуса с "Лукойл"
22:24 / 28.10.2025
Преподавател от Бургаския държавен университет представи своето н...
12:52 / 28.10.2025
Отпуснаха още 60 000 лв. на театралния колеж "Любен Гройс"
13:06 / 28.10.2025
Бургас събра 770 млади таланти на вторите "Ротариански математиче...
12:26 / 28.10.2025
Необичайно състезание предстои в Бургас
10:35 / 28.10.2025
Все по-близо е ремонтът на лекоатлетическата писта в Спортен комп...
10:27 / 28.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.