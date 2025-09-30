Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Нови правила за насърчаване и подкрепа на талантливи бургаски ученици и студенти
Автор: Иван Сотиров 10:32Коментари (0)92
©
Общински съвет – Бургас одобри единодушно предложените от кмета Димитър Николов нови правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по Общинска програма "Бургаски деца“ и Общинска програма "Успешни студенти“. С тях се разширяват възможностите за развитие и стимулиране на младите хора в Бургас, като им се предостави по-широка и гъвкава подкрепа за техните постижения и образование. 

Новите правила са насочени към създаване на благоприятна среда за развитие и подпомагане на студентите, за да могат успешно да се реализират на пазара на труда, като същевременно отговарят на нарастващите потребности на града от квалифицирани кадри. Те поставят фокус върху насърчаването на високите постижения в областта на науката, иновациите, изкуството и спорта и целят да мотивират младите хора да развиват своя потенциал и да остават в Бургас, като им се предоставят възможности за развитие в динамична и подкрепяща образователна среда. 

Правилата разширяват кръга на студентите, които могат да кандидатстват за финансова подкрепа по програмата "Успешни студенти“, като за първи път са включени и студентите, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър“, например по специалността "Медицинска сестра“. Досега тази група студенти не бе включена в програмата, но предвид нарастващите нужди от медицински кадри в Бургас и региона, целта е да им бъде предоставена възможност да кандидатстват за финансова подкрепа. 

Освен това се въвежда напълно нова мярка – "Общинска поръчка“, свързана с конкретните политики и приоритети на Община Бургас. Тази мярка позволява осигуряването на допълнителни възможности за безплатно обучение на студенти, когато държавата не е предвидила достатъчен брой места по държавна поръчка. По този начин Общината вече ще може активно да влияе върху подготовката на кадри в ключови за града сфери като здравеопазването, образованието и технологиите. 

Те са част от стратегически приоритет 3 на Програмата за демографско развитие на Община Бургас, приета през юни 2023 г. и са важен инструмент за привличане на студенти в местните университети и за гарантиране на навременното им подпомагане, предвид началото на учебната 2025/2026 година. 

Въвеждането на тези правила ще осигури още по-добри условия за развитие на младите таланти на града, както и за подготовка на квалифицирани кадри, които да допринесат за икономическия и културния просперитет на региона.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Младеж се дрогира и остана без БМВ-то си
08:27 / 30.09.2025
Хванаха 20-годишен с "друсан чай" край Средец
08:15 / 30.09.2025
Пак не се диша в Бургас!
01:23 / 30.09.2025
Украински деца преминаха курс по български език в Бургас
17:10 / 29.09.2025
Общински съветници настояват за модерни уреди за диагностика на д...
15:52 / 29.09.2025
Дигиталните компетенции не са привилегия, а основно умение за XXI...
14:26 / 29.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Договорът с турската компания "Боташ"
Конфликт Израел-Газа
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: