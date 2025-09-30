ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нови правила за насърчаване и подкрепа на талантливи бургаски ученици и студенти
Новите правила са насочени към създаване на благоприятна среда за развитие и подпомагане на студентите, за да могат успешно да се реализират на пазара на труда, като същевременно отговарят на нарастващите потребности на града от квалифицирани кадри. Те поставят фокус върху насърчаването на високите постижения в областта на науката, иновациите, изкуството и спорта и целят да мотивират младите хора да развиват своя потенциал и да остават в Бургас, като им се предоставят възможности за развитие в динамична и подкрепяща образователна среда.
Правилата разширяват кръга на студентите, които могат да кандидатстват за финансова подкрепа по програмата "Успешни студенти“, като за първи път са включени и студентите, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър“, например по специалността "Медицинска сестра“. Досега тази група студенти не бе включена в програмата, но предвид нарастващите нужди от медицински кадри в Бургас и региона, целта е да им бъде предоставена възможност да кандидатстват за финансова подкрепа.
Освен това се въвежда напълно нова мярка – "Общинска поръчка“, свързана с конкретните политики и приоритети на Община Бургас. Тази мярка позволява осигуряването на допълнителни възможности за безплатно обучение на студенти, когато държавата не е предвидила достатъчен брой места по държавна поръчка. По този начин Общината вече ще може активно да влияе върху подготовката на кадри в ключови за града сфери като здравеопазването, образованието и технологиите.
Те са част от стратегически приоритет 3 на Програмата за демографско развитие на Община Бургас, приета през юни 2023 г. и са важен инструмент за привличане на студенти в местните университети и за гарантиране на навременното им подпомагане, предвид началото на учебната 2025/2026 година.
Въвеждането на тези правила ще осигури още по-добри условия за развитие на младите таланти на града, както и за подготовка на квалифицирани кадри, които да допринесат за икономическия и културния просперитет на региона.
