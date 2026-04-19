Преустановено е машинното гласуване в една секция в Малко Търново. В 09:00 часа в РИК – Бургас е постъпила информация от председателя на секцията за възникнал технически проблем, изразяващ се в неизправност при отпечатването на разписка (бюлетина), при което вотът на избирателя не се отразява върху нея, информира Burgas24.bg.

Поради повреда в принтера е спрян машинния вот и в една от секциите в Професионална гимназия по транспорт в Бургас.

Както съобщихме, в две секции в област Бургас днес възможността за гласуване чрез машина бе прекратена и се премина изцяло към хартиени бюлетини. Това са секция № 20 в Поморие и секция № 255 в Бургас.

От Районната избирателна комисия заявиха, че при гласуване машините отпечатват бели разписки или принтират нагънати бюлетини. От РИК работят и по още сигнали, свързани с проблеми с машините в други секции, като тепърва ще стане ясно дали и там ще бъде преустановено машинното гласуване.