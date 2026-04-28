От 9:30 до 17 часа днес, 28 април, ще се подменя асфалтовата настилка пред площад "Царица Йоана“ (Гаров площад), в участъка от ул. "Цар Петър“ до ул. "Константин Фотинов“.

За целта се въвежда временна организация на движението като се затварят двете ленти в посока ж.к. "Меден Рудник“ и движението ще е организирано двупосочно в лентите в посока ул. "Демокрация“. През участъка движението на превозни средства ще е затруднено.

Отново днес, 28 април от 9 до 17 часа ще се подменя асфалтовата настилка и на локалното платно на път I-9, в участъка от бензиностанция OMW до магазин "Силвър Стар“ като участасфъка се затваря за движение на превозни средства.

Временно, до приключване на ремонтните дейности, автобусната спирката пред магазин "Метро“ няма да бъде обслужвана. Автобусите по линия 3, 32 и Бургас-Българово ще спират на автобусната спирка пред магазин "Хоум Макс“.

Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в района, апелират от Община Бургас.