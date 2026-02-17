Бургаският държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“ представи визията си за Кандидатстудентската кампания за учебната 2026/2027 година пред кметове на общини и директори на училища от област Бургас. Срещата постави акцент върху разширяването на партньорствата между университета, местната власт и средното образование в подкрепа на младите хора в региона."Нашата цел е не просто да приемаме студенти, а да изграждаме устойчив модел на сътрудничество между университета, общините и средното образование. Само чрез общи усилия можем да задържим младите хора в региона и да им осигурим качествено образование и реализация тук“, заяви ректорът проф. д-р Сотир Сотиров. Той представи структурата на университета и възможностите, които висшето училище предоставя, като подчерта, че БДУ надгражда активната си рекламна и информационна кампания чрез мобилни преподавателски групи, инициативите "Един академичен час“ и "Академично междучасие“, кандидатстудентски курсове по биология и химия, онлайн кандидатстване и други дейности.Зам.-ректорът по учебната дейност проф. д-р Севдалина Турманова представи данните от миналогодишната кампания, които показват устойчив ръст – приетите студенти са с близо 6% повече спрямо предходната година, а държавната поръчка е изпълнена над 93%. Тя отбеляза повишения интерес към инженерните направления, както и цялостната запълняемост на магистърските програми с държавно финансиране. Задочната форма на обучение продължава да бъде предпочитана, а над 400 студенти са приети в платена форма.За учебната 2026/2027 година университетът предлага нови специалности, сред които "Фармацевтични биотехнологии“, "Педагогика на обучението по математика и информационни технологии“, "Биоматериали и медицинско инженерство“, "Събитиен туризъм и спорт“, както и професионалната програма "Медицински лаборант“.По време на срещата бе подчертано продължаващото партньорство с 13-те общини в област Бургас и с Регионално управление на образованието – Бургас, както и съвместната работа с профилирани и професионални гимназии. Университетът заяви готовност за още по-тясно сътрудничество, насочено към задържането на младите хора в региона и подготовката им за реализация на местния пазар на труда.В рамките на събитието проф. Надежда Калоянова от Факултета по обществени науки представи дарителската кампания "Празнувам моето бъдеще“, която ще подпомогне младежи с облекла за абитуриентските им балове. Инициативата е част от Кандидатстудентската кампания на БДУ.С мотото "Само един избор, а толкова много възможности!“ Бургаският държавен университет затвърждава позицията си на водещ образователен и стратегически партньор за развитието на Югоизточния регион.