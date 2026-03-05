Община Бургас организира съвместно специализирано обучение за управление на безпилотни летателни апарати (БЛА) за общински служители и служители на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас в рамките на проект "Повишаване на устойчивостта на критичната инфраструктура в Средиземноморието чрез изпълнение на инженерни природосъобразни решения“ (Med-IREN) № 101157707, финансиран по Програма "Хоризонт Европа“ 2021–2027.Обучението се проведе под ръководството на проф. Георги Христов и неговия екип от Русенски университет "Ангел Кънчев“ в център за върхови постижения "УНИТе" на Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“, Гост-лекторите предоставиха експертна подготовка както в теоретичната, така и в практическата част на курса.Обучителният курс е част от предвидените по проекта дейности, свързани с повишаване на технологичния капацитет на Община Бургас за превенция, мониторинг и реакция при пожари, засягащи критичната инфраструктура и населението. В рамките на проекта са придобити две индустриални безпилотни летателни системи, включваща 4-роторни дронове, оборудвани с високотехнологични сензори и интелигентна софтуерна платформа.Община Бургас предостави за безвъзмездно ползване на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас една от специализираните безпилотни системи DJI Matrice 30, която може да изпълнява автономни мисии чрез докинг станция за автоматично излитане, кацане и зареждане.Безпилотната система, която притежава Община Бургас е от типа DJI Matrice 30 T, оборудванa с интегрирана термокамера, zoom и широкоъгълна камера с висока резолюция, възможности за нощно наблюдение и интелигентни функции за автоматично изпълнение на мисии, което позволява ефективно откриване на температурни аномалии, въздушен мониторинг в реално време и прецизно картографиране на засегнати територии.По време на обучението участниците преминат през теоретичен модул, включващ нормативната рамка за управление на БЛА, авиационна безопасност и координация при кризисни ситуации. В практическата част бяха отработени умения за пилотиране и изпълнение на мисии с дроновете, работа с докинг станция, бяха демонстрирани практики за анализ на термографски изображения, както и обработка и интерпретация на събраните данни.Специален акцент бе поставен върху приложението на дроновете в реална оперативна среда – локализиране на огнища, подпомагане на действията на терен при кризисни ситуации и последващ анализ на причините и мащаба на възникналите събития.