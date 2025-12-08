Разкопките се изпълняват от НАИМ-БАН. Научен ръководител е д-р Красимир Велков – директор на ИМ-Твърдица, а заместник – Константин Господинов, експерт към РИМ-Бургас.Обектът е разположен почти в средата на котловина в м. Токат тарла, във Върбишкия дял на Източна Стара планина. Открити са следните обекти:1. Част от каменна надгробна могила – Насипът е съставен от ломени камъни, дребни и средни размери. От тях са оформени две линии, които оформят две гробни пространства – в северния и южния край. В тях са открити човешки кости. В близост са регистрирани фрагменти от тракийски глинени съдове, отнасящи се към късножелязна епоха V-I пр. Хр.2. Раннохристиянска базилика – Базиликата е трикорабна, едноабсидна. Южният дял на източния зид заедно с абсидата е запазен във височина от 0,80 м. При градежа е използвана техника опус микстум – редове камъни и пояси от тухли, последните с размери 0,30 х 0,30. В абсидата е открит каменен реликварий с кости-мощи, вероятно на мъченик или друга канонизирана личност. В южния кораб е открита част от купел, а при западния вход на северния кораб са разкрити вградени две каменни плочи, с надписи на латински език.Навсякъде в руините на базиликата е регистрирано вадене на камък за вторична употреба и иманярски интервенции, което компрометира останките. Откритите монети, които датират и базиликата, са от края на IV-V в.3. Средновековни християнски погребения – X-XI век. В обема на базиликата и около нея са регистрирани 31 гроба, в които погребенията са извършени по християнски погребален обред, чрез трупополагане, в изпънато положение по гръб, с глава на запад и скръстени ръце. В тях се откриват лични вещи – обеци, огърлици от стъклени мъниста, гривни. Предварителната датировка на некропола е X-XI век.