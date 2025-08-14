Новини от прокуратурата за мъжа, помел двама на мотопед край Ахелой

© Окръжна прокуратура-Бургас задържа за срок до 72 часа Христо Б. Той обвинен, че по непредпазливост е причинил смъртта на 77-годишна жена и тежка телесна повреда на нейният съпруг в катастрофата край Ахелой за която Burgas24.bg съобщи.



"Държавното обвинение, въз основа събраните до този момент доказателства и закона, е приело, че е налице обосновано подозрение, че обвиняемият, управлявайки автомобил в тъмната част на денонощието, е нарушил правила за движение по пътищата, допуснал е пътно произшествие с мотопед, с който са се придвижвали пострадалите съпрузи, а след това е и избягал от местопроизшествието“, съобщиха от прокуратурата.



С постановление на наблюдаващия прокурор при Окръжна прокуратура -Бургас е отнето свидетелството на правоуправление на МПС на обвиняемия. Предстои Окръжна прокуратура -Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ по отношение на Х.Б.