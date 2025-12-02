Новият корпус на ППМГ "Акад. Никола Обрешков" и ПГРЕ "Георги С. Раковски" с престижна номинация
Новата учебна сграда е на 4 етажа и осигури преминаването в едносменен режим на обучение за близо 2000 ученици от двете гимназии.
Учебният корпус разполага с 32 класни стаи, четири компютърни зали, мултифункционални кътове за почивка и учителска стая. Покривът е превърнат в активна зона за отдих и занимания на открито.
За корпуса на бургаските гимназии можете да гласувате до 15 декември, включително на следния линк: Нов учебен корпус на гимназия "Г. С. Раковски“.
Конкурсът "Сграда на годината“ 2025 се провежда под патронажа на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и е едно от най-популярните и престижни събития в сферата на инвестиционните проекти, строителството и архитектурата. Негов организатор е ГPAДЪT Meдиa Гpyп.
