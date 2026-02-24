Новият областен управител на Бургас встъпи в длъжност
Добромир Гюлев е завършил СУ "Св. Климент Охридски“. Професионалното му развитие е свързано основно със start-up, а в последните години заема ръководни длъжности в областта на контрола на качеството, комплексните проверки и одити, придобивайки значителен управленски и административен опит.
"Приемственост, диалогичност и работа в екип в името на обществения интерес, следвайки закона и правомощията на областния управител, ще продължат да са част от дейността на администрацията. Изпитвам уважение към институцията, защото вие – нейните служители, сте нейното сърце и изпълвате със съдържание думите областна администрация. За мен е чест и привилегия да съм част от екипа на Областна администрация Бургас“, каза в първото си обръщение към служителите областният управител Добромир Гюлев.
Актът на встъпване бе извършен днес.
