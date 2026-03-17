Oбщинският съвет в Бургас официално избра д-р Благомир Здравков за управител на Детската болница в града, предаде репортер наРешението бе прието с 40 гласа "За“ и 3 "Въздържал се“.Здравков бе избран след проведен конкурс в няколко етапа, а в крайна сметка днес местната власт в града официализира резултатите от надпреварата."Имам опит в подобна структура. Имам опит в създаването на междуведомствени контакти за съдействие и функционалност на екипите, както и в управлението на самите педиатрични екипи. Също така смятам че на фона на доста трудното положение на общественото здравеопазване в България за мен тази болница е една от най-смислените здравни инвестиции след промените у нас. Не на последно място и моята лична кауза, че всяко дете има нужда от качествена педиатрична помощ“, заяви д-р Здравков."Мисията, която съм си поставил е изграждане на система за своевременната качествена и безопасна педиатрична помощ за децата на Бургас и региона. Визията за модела на обслужване в тази болница, който считам за най-удачен и който в световен мащаб е абсолютно утвърден, е детето-пациент да е в центъра на системата. Всяка услуга и решение трябва да са с фокус нуждите на болното дете. Трябва да привлечем семейството в решенията, които се взимат относно детето. Този модел е основан на принципите уважение, комуникация и партньорство. Целим оптимално здравно състояние на децата, повишена пациентска безопасност и справедливо разпределение на здравните ресурси“, добави той."Целта, която съм си поставил, е болницата да бъде утвърдена като стратегически и водещ педиатричен център за Югоизточния регион на страната. С екипа ще се работи приоритетно за изграждане на мотивиран, компетентен и готов да се развива педиатричен екип. Прилагане на съвременни технологии, развитие на устойчиви партньорства за устойчиво развитие на болницата", каза още новият управител на Детската болница.Здравков подчерта, че ще се работи за акредитация на лечебното заведение като университетска болница и постигане на високо ниво на учебната, научна и изследователска дейност."Всяко дете има нужда от качествена медицинска помощ, независимо от адреса си“, категоричен бе Благомир Здравков.