Ново партньорство между Музикалното училище и театър "Адриана Будевска" дава професионален старт на младите таланти
Под документа поставиха подписите си Георги Султанов, зам.-министър на културата, Димитър Маджаров, директор на НУМСИ""Проф. Панчо Владигеров" и Иля Пепеланов, директор на ДТ"Адриана Будевска".
Партньорството осигурява на учениците достъп до реална професионална среда и възможности, които досега бяха трудно достижими в рамките на училищното обучение. Те ще могат да присъстват свободно на театрални спектакли, да участват в репетиции и сценичен процес, да се срещат с актьори, режисьори и специалисти от трупата и да развиват уменията си чрез допълнителни практически занимания и менторска подкрепа.
Новото сътрудничество цели не просто да обучава, а да изгражда артисти с характер, самочувствие и професионална увереност – бъдещите лица на българската театрална сцена.
