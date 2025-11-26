Под егидата на Министерството на културата беше подписано тристранно споразумение между НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров“ и Драматичен театър "Адриана Будевска“, което поставя началото на нов етап в практическото обучение на младите театрални таланти в Бургас.Под документа поставиха подписите си Георги Султанов, зам.-министър на културата, Димитър Маджаров, директор на НУМСИ""Проф. Панчо Владигеров" и Иля Пепеланов, директор на ДТ"Адриана Будевска".Партньорството осигурява на учениците достъп до реална професионална среда и възможности, които досега бяха трудно достижими в рамките на училищното обучение. Те ще могат да присъстват свободно на театрални спектакли, да участват в репетиции и сценичен процес, да се срещат с актьори, режисьори и специалисти от трупата и да развиват уменията си чрез допълнителни практически занимания и менторска подкрепа.Новото сътрудничество цели не просто да обучава, а да изгражда артисти с характер, самочувствие и професионална увереност – бъдещите лица на българската театрална сцена.