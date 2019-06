© виж галерията Бургаската хард рок банда Soundfull излизат с нов сингъл и видео към него - "Everyone needs someone". В песента Митко Тренд, който е автор на песента и текста, заедно с останалите членове на групата искат да изпратят послание, че всеки на този свят има нужда от някого и когато изпадаме в трудни моменти да не се отказваме, а да дерзаем, да вярваме и Вселената ще ни помогне в даден момент.



Към края на лятото ще излезе и новият албум на групата, който ще се казва "Silence in panic". Бандата също така подготвя през лятото и кратък албум само с български песни, който обещава да излезе на бял свят през есента.



Вижте кадри от заснемането на клипа в нашата галерия от снимки, чуйте новата песен на Soundfull в прикачения файл!