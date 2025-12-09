Новото училище в бургаския кв. "Крайморие" може да отвори врати за следващата учебна година
Според кмета на Бургас Димитър Николов, се прави всичко възможно учебното заведение да бъде готово за следващата учебна година.
В него ще се обучават ученици от 1 до 7 клас, като капацитетът му е за 208 деца.
Сградата ще бъде изключително модерна, а строителството е съобразено с близостта на морето и силните ветрове, които духат през зимата. Високите части ще бъдат разположени откъм север и североизток, за да играят ролята на щит от ветровете. Вътрешният двор пък ще е частично "потопен“, за да се образува пространство, което е защитено от вятъра. Теренът е оформен терасовидно, като на различните нива са обособени различни зони.
Ще има баскетболно игрище, класна стая на открито, детска площадка, фитнес на открито, писта за бягане и опитно поле.
Училището ще бъде с равни нива на всеки етаж за максимално удобство по отношение на достъпната среда.
През лятото, училището ще бъде база за обучение на деца по водни спортове и морско дело.
