Бургазлия се възмути от начина, по който се мият улиците на Бургас – машината обикаля булевардите, но вдигната във въздуха четка, видяНай-накрая успях да го хвана в кадър. Ето така се изразходват нашите пари, с метла във въздуха. Просто една кола обикаля и върши нулева работа.