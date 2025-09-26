Няколко места в Бургаско остават без вода днес

© С няколко аварии са ангажирани екипите на ВиК в Бургаско днес, научи Burgas24.bg.



Първата то тях е в ж.к. "Меден рудник" в района на ул."Георги Бенковски". Втората е на ул. "Янко Комитов" в ж.к. "Славейков". Трети проблем има в района на магазин "Джъмбо".



Спирания на услугата има още на ул. "Н. Лъсков" в Айтос, както и в село Чукарка.



До 17:00 ч. няма да има вода на ул. "Искър" в Българово, както и в част от село Равнец.



До 14:00 ч. пък ще бъде ограничено водоподаването в село Ливада.



Поради авария, до нейното отсраняване, е спряна водата и в части от село Извор.