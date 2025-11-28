Няколко места в Бургаско остават без вода днес
В Айтос вода няма да има в района на новия квартал. Тя е спряна в 09:00 ч. до отстраняване на аварията.
Без вода остава югоизточната част на Българово от 08:00 ч. до отстраняване на аварията. От 08:30 ч. до 17:00 ч. ще се работи на ул. "Бяло море“, а от 08:30 ч. до 17:00 ч. село Русокастро.
Водоподаването ще бъде спряно кв. "Стадиона“ и кв. "Фрегата“ в "Слънчев бряг“ поради авария. Това е причината да бъде спряна водата и на хотелите "УЕЙВ" и "Мидия Гранд Резорт“ в Ахелой.
