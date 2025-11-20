Няколко места в Бургаско ще са без вода днес
Голяма авария има в кв. "Сарафово", в района на фирми "Геотон" и "Металснаб", бензиностанция ШЕЛ и Вромос.
Вода няма още в ж.к. "Славейков" между блокове 19 и 72, както и в ж.к. "Меден рудник" в района на блок 14.
Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.
Поради авария до 17:00 ч. услугата ще бъде ограничена около Стопанския двор в Каемно и село Ливада.
Прекъсване на водоподаването има и на ул. "Парижка комуна" в Айтос.
