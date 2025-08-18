ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Няма активни пожари в Бургаско
Към момента огнищата от вчера са овладени и няма опасност от разпространение, съобщи дежурният в Областната администрация - Бургас.
По места остават дежурни огнеборци. Ситуацията се следи и остава под контрол.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 223
|предишна страница [ 1/38 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Затварят част от тази бургаска улица за 10 дни
05:00 / 18.08.2025
Страховити кадри от пожара край Несебър
15:40 / 17.08.2025
Пожар пламна до аквапарк в Несебър, има и силен вятър
14:43 / 17.08.2025
Ученик и негов роднина са открити мъртви, влезли в морето при чер...
12:51 / 17.08.2025
Улица в Бургас остава затворена и днес
11:52 / 17.08.2025
Опасно море през август! Мъртво течение потапя за секунди
11:43 / 17.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
12:14 / 16.08.2025
Голям пожар избухна край Българово, евакуират хората
15:02 / 16.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета