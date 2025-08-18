Няма активни пожари в Бургаско

© Обстановката в Бургаска област е спокойна и към момента няма активни пожари.



Към момента огнищата от вчера са овладени и няма опасност от разпространение, съобщи дежурният в Областната администрация - Бургас.



По места остават дежурни огнеборци. Ситуацията се следи и остава под контрол.



