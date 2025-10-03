Няма да взривяват косата на устието на река Велека

© Не е необходимо взривяване косата на устието на река Велека, тъй като водата е започнала да се оттича по естествен път, съобщиха от Областна управа за Burgas24.bg.



Както съобщихме по-рано днес бе поискано съдействие от кмета на Царево да бъде извършен контролиран взрив. Целта е водите, които идват от Странджа планина, да се влеят безпрепятствано в морето и да няма опасност от наводнения на пътища.



