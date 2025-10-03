Новини
Няма да взривяват косата на устието на река Велека
Автор: Екип Burgas24.bg 17:52Коментари (0)106
Не е необходимо взривяване косата на устието на река Велека, тъй като водата е започнала да се оттича по естествен път, съобщиха от Областна управа за Burgas24.bg.

Както съобщихме по-рано днес бе поискано съдействие от кмета на Царево да бъде извършен контролиран взрив.  Целта е водите, които идват от Странджа планина, да се влеят безпрепятствано в морето и да няма опасност от наводнения на пътища.




03.10.2025 Добра новина, времето се оправя!
03.10.2025 Трета жертва след потопа в Елените!
03.10.2025 Втора жертва на потопа край "Елените"
03.10.2025 Мъж от Руен е загиналият в "Елените"
03.10.2025 Екипи на АПИ, ВиК и ДНСК имат срок до вторник да направят проверки по инфраструктурата и строителството в наводнените райони
03.10.2025 МОСВ с мерки заради интензивните валежи
Зам.-министър Тодоров: Приоритетна е ситуацията в "Елените"
13:50 / 03.10.2025
Кметът: Това е абсолютен рекорд!
11:18 / 03.10.2025
Извънредно: Обявиха частично бедствено положение в Бургас!
09:33 / 03.10.2025
Вижте как се събуди Бургас тази сутрин
09:28 / 03.10.2025
Последна информация за водния ад в Бургаско
09:02 / 03.10.2025
Воден ад в Бургаско, наводнени и затворени са редица трасета в ре...
08:44 / 03.10.2025

Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
13:43 / 02.10.2025
Прокуратурата разкри какво показва експертизата на детето от скандала в Каблешково
15:39 / 01.10.2025
На попфолк хоризонта се появи ново име, коментарите са повече от цинични
20:18 / 01.10.2025
Воден ад в Бургаско, наводнени и затворени са редица трасета в региона
08:44 / 03.10.2025
