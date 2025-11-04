Инцидентът е от 17 декември 2022 година. 28-годишният тогава шофьор, който никога не е имал шофьорска книжка, бил пиян и управлявал автомобила си с превишена скорост. След инцидента избягал от местопроизшествието.
Burgas24.bg припомня, че делото пред Окръжен съд – Бургас премина по реда на диференцираната процедура на съкратено съдебно следствие. Съдът призна подсъдимия за виновен и определи наказание в размер на 12 години "лишаване от свобода“. Съобразно правилата, наказанието е редуцирано с една трета, като окончателно е наложено наказание от 8 години "лишаване от свобода“ при първоначален общ режим.
Въззивното производство пред Бургаския апелативен съд е образувано по жалба на защитника на подсъдимия с искане за намаляване на размера на наказанието. Прокурорът по делото пледира за потвърждаване на обжалваната присъда, а частните обвинители също настояват за потвърждаване на първоинстанционния съдебен акт.
След направена цялостна проверка на присъдата, Бургаският апелативен съд, в качеството си на въззивна инстанция, е намерил жалбата за неоснователна.
В решението на въззивната инстанция, с което е потвърдена присъдата на Окръжния съд – Бургас, е посочено, че Йорданов никога не е притежавал свидетелство за управление на моторно превозно средство, но въпреки това е управлявал автомобил и е бил многократно санкциониран за нарушения на Закона за движение по пътищата. До момента на извършване на деянието срещу него са били издадени осем наказателни постановления и шест фиша, както и две заповеди за прилагане на принудителни административни мерки, като нито една от наложените санкции не е била заплатена.
Въззивният състав е обсъдил и обстоятелството, че подсъдимият не е оказал помощ на пострадалия, нито е сигнализирал за инцидента, а вместо това се е заел с укриване на автомобила. След бягството от местопроизшествието е направил опит да подведе органите на разследването, като е посочил друго лице за водач на автомобила, включително чрез декларация с невярно съдържание. Съдът е подчертал, че концентрацията на алкохол в кръвта на Йорданов е надвишавала трикратно долната граница за квалифициране на деянието като извършено в пияно състояние.
Размерът на превишената скорост, с която се е движил подсъдимият в населеното място, категорично има значение за преценката на обществената опасност на извършеното деяние, отбелязват апелативните съдии.
В автомобила на подсъдимия са се возили общо шестима души, сред които и малко дете – обстоятелство, което е следвало да го възпре изобщо да управлява автомобил в пияно състояние или поне да го мотивира да не кара с превишена скорост. Вместо това той е изложил на опасност живота и здравето им.
Като отегчаващо отговорността обстоятелство е отчетен и фактът, че смъртта на пострадалия Иван Куртов не е настъпила веднага, а е предшествана от продължителни болки и страдания – той се е борил за живота си повече от два месеца.
Втората инстанция е споделила становището на окръжния съд, че наложеното наказание е законосъобразно, справедливо и съответстващо на степента на обществена опасност на деянието и личността на подсъдимия.
Постановеният съдебен акт подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.
Няма милост за Сашо – пияният шофьор без книжка, убил пешеходец в Дебелт
© Burgas24.bg
Още по темата
Още от категорията
/
Кола горя в "Лазур"
13:05
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.