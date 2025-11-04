Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Бургаският апелативен съд потвърди присъда от 8 години лишаване от свобода спрямо Сашо Йорданов, който помете пешеходец, движещ се по тротоар в Дебелт. Инцидентът е от 17 декември 2022 година. 28-годишният тогава шофьор, който никога не е имал шофьорска книжка, бил пиян и управлявал автомобила си с превишена скорост. След инцидента избягал от местопроизшествието.

Burgas24.bg припомня, че делото пред Окръжен съд – Бургас премина по реда на диференцираната процедура на съкратено съдебно следствие. Съдът призна подсъдимия за виновен и определи наказание в размер на 12 години "лишаване от свобода“. Съобразно правилата, наказанието е редуцирано с една трета, като окончателно е наложено наказание от 8 години "лишаване от свобода“ при първоначален общ режим.

Въззивното производство пред Бургаския апелативен съд е образувано по жалба на защитника на подсъдимия с искане за намаляване на размера на наказанието. Прокурорът по делото пледира за потвърждаване на обжалваната присъда, а частните обвинители също настояват за потвърждаване на първоинстанционния съдебен акт.

След направена цялостна проверка на присъдата, Бургаският апелативен съд, в качеството си на въззивна инстанция, е намерил жалбата за неоснователна.

В решението на въззивната инстанция, с което е потвърдена присъдата на Окръжния съд – Бургас, е посочено, че Йорданов никога не е притежавал свидетелство за управление на моторно превозно средство, но въпреки това е управлявал автомобил и е бил многократно санкциониран за нарушения на Закона за движение по пътищата. До момента на извършване на деянието срещу него са били издадени осем наказателни постановления и шест фиша, както и две заповеди за прилагане на принудителни административни мерки, като нито една от наложените санкции не е била заплатена.

Въззивният състав е обсъдил и обстоятелството, че подсъдимият не е оказал помощ на пострадалия, нито е сигнализирал за инцидента, а вместо това се е заел с укриване на автомобила. След бягството от местопроизшествието е направил опит да подведе органите на разследването, като е посочил друго лице за водач на автомобила, включително чрез декларация с невярно съдържание. Съдът е подчертал, че концентрацията на алкохол в кръвта на Йорданов е надвишавала трикратно долната граница за квалифициране на деянието като извършено в пияно състояние.

Размерът на превишената скорост, с която се е движил подсъдимият в населеното място, категорично има значение за преценката на обществената опасност на извършеното деяние, отбелязват апелативните съдии.

В автомобила на подсъдимия са се возили общо шестима души, сред които и малко дете – обстоятелство, което е следвало да го възпре изобщо да управлява автомобил в пияно състояние или поне да го мотивира да не кара с превишена скорост. Вместо това той е изложил на опасност живота и здравето им.

Като отегчаващо отговорността обстоятелство е отчетен и фактът, че смъртта на пострадалия Иван Куртов не е настъпила веднага, а е предшествана от продължителни болки и страдания – той се е борил за живота си повече от два месеца.

Втората инстанция е споделила становището на окръжния съд, че наложеното наказание е законосъобразно, справедливо и съответстващо на степента на обществена опасност на деянието и личността на подсъдимия.

Постановеният съдебен акт подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.