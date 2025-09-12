© виж галерията Специализиран екип от Военноморска база Бургас от състава на Военноморските сили са разузнали и транспортирали безпилотния летателен апарат, който бе изхвърлен от морето на Северния плаж на Бургас днес, за който Burgas24.bg съобщи.



Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база бе активирана във връзка с подаден сигнал на телефон 112. Сигнализирано е за забелязан безпилотен летателен апарат дрон, самолетен тип, във водата на Северния плаж на Бургас. След извършено разузнаване е станало ясно, че не съдържа взривно вещество и не представлява опасност и е транспортиран към Военноморска база Бургас.