Заради техническа повреда, засягаща секторите "Български документи за самоличност", "Миграция" и "Пътна полиция" към ОДМВР-Бургас, днес (22 октомври) те няма да работят с граждани, научиДейности, които са свързани с документи за самоличност, шофьорски книжки, регистрация на автомобили и справки за глоби, ще бъде невъзможно да бъдат извършвани.Гражданите е необходимо да отложат планираните си административни дейности, свързани с работата на сектори "БДС" и "Пътна полиция".ОДМВР-Бургас уверява, че се работи по възстановяване на нормалния ритъм на административното обслужване.