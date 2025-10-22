ЗАРЕЖДАНЕ...
ОДМВР - Бургас: Повреда спира работата на сектори "БДС", "Миграция" и "Пътна полиция" днес
Дейности, които са свързани с документи за самоличност, шофьорски книжки, регистрация на автомобили и справки за глоби, ще бъде невъзможно да бъдат извършвани.
Гражданите е необходимо да отложат планираните си административни дейности, свързани с работата на сектори "БДС" и "Пътна полиция".
ОДМВР-Бургас уверява, че се работи по възстановяване на нормалния ритъм на административното обслужване.
