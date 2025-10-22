Сподели close
Заради техническа повреда, засягаща секторите "Български документи за самоличност", "Миграция"  и "Пътна полиция" към ОДМВР-Бургас, днес (22 октомври) те няма да работят с граждани, научи "Burgas24.bg".

Дейности, които са свързани с документи за самоличност, шофьорски книжки, регистрация на автомобили и справки за глоби, ще бъде невъзможно да бъдат извършвани.

Гражданите е необходимо да отложат планираните си административни дейности, свързани с работата на сектори "БДС" и "Пътна полиция". 

ОДМВР-Бургас уверява, че се работи по възстановяване на нормалния ритъм на административното обслужване.