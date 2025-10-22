Работата с граждани на трите звена - "Български документи за самоличност", "Миграция" и "Пътна полиция" към ОДМВР-Бургас вече е възстановена в нормален ритъм.Както Burgas24.bg вече съобщи заради техническа повреда дейностите, свързани с документи за самоличност, шофьорски книжки, регистрация на автомобили и справки за глоби, бе невъзможно да бъдат извършвани.