Кметовете на населени места в Община Несебър се срещнаха с ръководството на ОДМВР Бургас, за да обсъдят въвеждането на регулярни срещи между полицията и жителите на населените места, чрез което да се реагира по-бързо при нужда."Местната власт и силите на реда трябва да работят съвместно за сигурността и спокойствието на хората. Само чрез постоянна комуникация и взаимодействие можем да постигнем реални резултати,“ подчерта кметът на община Несебър Николай Димитров.По думите на директора на ОДМВР Бургас ст. ком. Владимир Маринов приоритет ще бъде превенцията на противообществени прояви и по-активната работа в малките населени места.Предвиждат се съвместни действия за пътна безопасност, превенция на домашното насилие и гарантиране на сигурността при въвеждането на еврото.