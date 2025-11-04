ОДМВР Бургас започва редовни срещи с жителите на Община Несебър
"Местната власт и силите на реда трябва да работят съвместно за сигурността и спокойствието на хората. Само чрез постоянна комуникация и взаимодействие можем да постигнем реални резултати,“ подчерта кметът на община Несебър Николай Димитров.
По думите на директора на ОДМВР Бургас ст. ком. Владимир Маринов приоритет ще бъде превенцията на противообществени прояви и по-активната работа в малките населени места.
Предвиждат се съвместни действия за пътна безопасност, превенция на домашното насилие и гарантиране на сигурността при въвеждането на еврото.
