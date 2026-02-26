Сподели close
В ОУ "Свети княз Борис I“ официално бе открит новият STEM център, изграден по Механизма за възстановяване и устойчивост. Реализацията на проекта е значима стъпка към модернизирането на образователната среда и въвеждането на съвременни технологии в учебния процес.

Събитието събра ученици, учители, родители, общественици и партньори, които заедно споделиха този важен момент от развитието на образователната институция.

Директорът на дирекция "Образование“ в Община Бургас Катя Мишева поздрави ръководството, екипа и учениците на училището от името на кмета Димитър Николов и пожела STEM центърът да се превърне в място на вдъхновение, където любопитството среща иновациите, а идеите се превръщат в реалност.

Новата STEM среда обхваща две основни направления – "Природни науки“ и "Математика и информатика“. Изградени са два високотехнологично оборудвани и взаимно свързани кабинета (ВОСКС) и едно хранилище, разположени на третия етаж на училищната сграда. Двете помещения функционират като единно образователно пространство, свързано чрез зона за комуникация и сътрудничество, което създава условия за екипна работа и споделяне на идеи.

В STEM центъра ще се провеждат занятия по: "Компютърно моделиране и информационни технологии“, "Човекът и природата“, "Биология и здравно образование“, "Химия и опазване на околната среда“ и "Физика и астрономия“.

Под ръководството на квалифицирани преподаватели учениците ще имат възможност да учат чрез практика, експерименти и изследователски подходи.

В рамките на центъра са обособени - "Изследователски лаборатории“, "Център за природни науки, изследвания и иновации“ и "Кабинет за креативни дигитални създатели“. Оборудването позволява комбинирано обучение чрез реални експерименти, виртуална и добавена реалност. Учениците ще могат да наблюдават микроорганизми с дигитални микроскопи, да провеждат физични и химични опити, да анализират данни и да участват в 360-градусови виртуални преживявания.

STEM центърът разполага със съвременна компютърна, мултимедийна и лабораторна техника – интерактивен 65-инчов дисплей, лаптопи за ученици и преподаватели, VR очила, 3D принтер, стереоскопична система за виртуална реалност, специализирани STEM комплекти по физика, учебни модели по биология, дигитални микроскопи, лабораторни съдове и реактиви.

С откриването на новия STEM център ОУ "Свети княз Борис I“ утвърждава своята визия за модерно, иновативно и практически ориентирано образование, което развива ключови компетентности и подготвя учениците за предизвикателствата на бъдещето.