ОбС Бургас одобри правилата за избор на управител на Детската болница
© Община Бургас
Конкурсът ще бъде на три етапа. Процедурата за номиниране ще се извърши от 5-членна Комисия, от която част трябва да бъдат юрист, магистър по медицина, както и представител на РЗИ Бургас. Като членове в състава ѝ трябва да бъдат привлечени още един представител на БЛС Регионална колегия Бургас и един представител на педиатрично лечебно заведение от държава-членка на ЕС и/или на професионална организация в сферата на педиатричната медицинска грижа.
Общинският съвет в Бургас прие още негов представител в Комисията, съответно и неин председател, да бъде д-р Лидия Стефанова, която е и председател на Комисият по здавеопазване в града.
"Разчитам конкурсът да е прозрачен и да намерим най-добрия вариант за директор. Когато започнахме да изграждаме детската болница, ни обвиниха, че това е скъпо начинание, че няма да намерим пари. Мисля, че се справихме с парите - общински, държавата, европейски средства. Вече бургазлии виждат последните дейности по изграждането на болницата. Още преди година започнахме да получаваме CV-та на желаещи да работят в болницата. Ще подготвим и по-подробна информация от какви специалисти имаме нужда", заяви по време на заседанието на Общинския съвет кметът на Бургас Димитър Николов.
Към момента има подадени близо 400 CV-та на желаещи да започнат работа в новото лечебно заведение.
Кандидатите за поста трябва да притежават ръководен опит от минимум 3 години, като е нужно да имат поне 5 години трудов стаж в областта на изискуемото образование, което в случая е "магистър" по медицина с придобита специалност и квалификация по здравен мениджмънт или образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.
Новият директор на детската болница в Бургас ще бъде назначен на поста за срок от 5 години.
