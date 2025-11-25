Сподели close
Общинският съвет в Бургас одобри процедурата за избор на директор на почти готовата детска болница "Св. Анастасия“, предаде репортер на Burgas24.bg.

Конкурсът ще бъде на три етапа. Процедурата за номиниране ще се извърши от 5-членна Комисия, от която част трябва да бъдат юрист, магистър по медицина, както и представител на РЗИ Бургас. Като членове в състава ѝ трябва да бъдат привлечени още един представител на БЛС Регионална колегия Бургас и един представител на педиатрично лечебно заведение от държава-членка на ЕС и/или на професионална организация в сферата на педиатричната медицинска грижа.

Общинският съвет в Бургас прие още негов представител в Комисията, съответно и неин председател, да бъде д-р Лидия Стефанова, която е и председател на Комисият по здавеопазване в града.  

"Разчитам конкурсът да е прозрачен и да намерим най-добрия вариант за директор. Когато започнахме да изграждаме детската болница, ни обвиниха, че това е скъпо начинание, че няма да намерим пари. Мисля, че се справихме с парите - общински, държавата, европейски средства. Вече бургазлии виждат последните дейности по изграждането на болницата. Още преди година започнахме да получаваме CV-та на желаещи да работят в болницата. Ще подготвим и по-подробна информация от какви специалисти имаме нужда", заяви по време на заседанието на Общинския съвет кметът на Бургас Димитър Николов.

Към момента има подадени близо 400 CV-та на желаещи да започнат работа в новото лечебно заведение.

Кандидатите за поста трябва да притежават ръководен опит от минимум 3 години, като е нужно да имат поне 5 години трудов стаж в областта на изискуемото образование, което в случая е "магистър" по медицина с придобита специалност и квалификация по здравен мениджмънт или образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

Новият директор на детската болница в Бургас ще бъде назначен на поста за срок от 5 години.