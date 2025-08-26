ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|ОбС Бургас решава съдбата на РУМ "Велека"
То започва в 09:00 ч.
В програмата му са включени общо 25 точки.
Сред важните акценти са докладна записка на кмета Димитър Николов, с която да се даде разрешение за спешно закупуване на противопожарни шлангове тип "D" за нуждите на двете районни служби към РД ПБЗН – Бургас.
Ще се гласува и даване на съгласие за придобиване на имоти от ДП НКЖИ и "БДЖ – Товарни превози“ ЕАД, чиято територия след това да послужи за изграждане на паркоместа в района на бул. "Мария Луиза".
Ще се разглежда и евентуална продажба на земята под РУМ "Велека", която към момента е частна общинска собственост.
Също така местната власт ще решава дали да даде под наем на срок от пет години преместваемите обекти "Коледно градче" в района на ж.к. "Славейков", площад "Тройката" и в района на "Пантеона".
Ще бъде гласувана и докладната записка на зам.-кмета по зам.-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ Михаил Ненов за разширяване на материалната база на "Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства“ (ЦСРИЛПР).
На днешната сесия на Общинския съвет ще се реши също така дали да се отпуснат средства за обновяването на спортната площадка на училище "Св. Климент Охридски" в бургаския квартал "Рудник".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Млада бургазлийка на тротинетка в сблъсък с "Шкода"
17:40 / 26.08.2025
Млад шофьор катастрофира в Сунгурларе, попадна в болница
17:36 / 26.08.2025
Разширяват Центъра за социална рехабилитация в Бургас
11:46 / 26.08.2025
От 1 септември Фестивалът на пясъчните фигури е с ново работно вр...
10:59 / 26.08.2025
Община Бургас ще продава земята под РУМ "Велека", завиши цената с...
10:50 / 26.08.2025
Големи проблеми с водата в бургаския ж.к. "Зорница" днес
10:19 / 26.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Торнадо премина между Свети Влас и Слънчев бряг
18:08 / 24.08.2025
Черноморец е под вода!
12:25 / 25.08.2025
Ужас на плажа в Приморско!
10:54 / 25.08.2025
Мария Бакалова се срещна с легенда в кеча и настоящ холивудски актьор
13:39 / 24.08.2025
Абонамент
Анкета