ОбС Бургас решава съдбата на РУМ "Велека"
Автор: Николай Парашкевов 22:21
©
28-ото заседание на Общинския съвет в Бургас ще се проведе днес.

То започва в 09:00 ч.

В програмата му са включени общо 25 точки.

Сред важните акценти са докладна записка на кмета Димитър Николов, с която да се даде разрешение за спешно закупуване на противопожарни шлангове тип "D" за нуждите на двете районни служби към РД ПБЗН – Бургас.

Ще се гласува и даване на съгласие за придобиване на имоти от ДП НКЖИ и "БДЖ – Товарни превози“ ЕАД, чиято територия след това да послужи за изграждане на паркоместа в района на бул. "Мария Луиза".

Ще се разглежда и евентуална продажба на земята под РУМ "Велека", която към момента е частна общинска собственост. 

Също така местната власт ще решава дали да даде под наем на срок от пет години преместваемите обекти "Коледно градче" в района на ж.к. "Славейков", площад "Тройката" и в района на "Пантеона".

Ще бъде гласувана и докладната записка на зам.-кмета по зам.-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ Михаил Ненов за  разширяване на материалната база на "Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства“ (ЦСРИЛПР).

На днешната сесия на Общинския съвет ще се реши също така дали да се отпуснат средства за обновяването на спортната площадка на училище "Св. Климент Охридски" в бургаския квартал "Рудник".








