Общинският съвет в Бургас ще проведе второто си заседание за 2026 г.Дневният ред на местната власт е съставен от 22 точки от Проекти на решения и докладни, както и 8 питания.Сред важните акценти е обсъждането на предложението дали и за пенсионерите в града да бъде въведена мярка да пътуват в градския транспорт на града неограничено срещу 1 евро месечно.Сред предложенията и е разкриването на филиал на детска градина в бургаския квартал "Победа“. Той ще се помещава в сграда към ОУ "Христо Ботев". Инициативата цели да реши дългогодишния проблем с липсата на детско заведение в района, като е заложено да се обучават две групи.В докладна записка на заместник-кмета Михаил Ненов се предлага разкриването на модерен Център за социални и здравни услуги, предназначен за потребителите на Домашния социален патронаж. Новата база ще бъде на ул. "Иван Богоров" 20, където се намира неизползваният от години подземен етаж на Патронажа. Центърът ще обслужва около 100 души дневно, като целта е да се надгради социалната услуга "Грижовник".Местната власт ще разгледа и предложението за закупуване на лабораторна система за уринен анализ за нуждите на УМБАЛ-Бургас.