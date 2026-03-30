Община Бургас кани жители и гости на града да се включат в пъстрата и вдъхновяваща програма, посветена на Лазаровден, Цветница и Великден. В продължение на повече от седмица градът ще бъде сцена на концерти, изложби, традиционни ритуали и събития за всички възрасти.Празничният цикъл започва още на 2 април с фолклорния концерт "Цветна въртележка“ на Централния пазар "Краснодар“, който ще даде настроение за предстоящите дни. На 3 април програмата продължава с богато разнообразие от събития – пролетният концерт "Ой, Лазаре, Цветница иде“ в парк "Славейков“, традиционното посрещане на лазарки в Етнографската експозиция и изложбата "Цветолиние“ с празничен концерт пред читалище "Пробуда“.Акцент в програмата е Лазаровден – 4 април, когато в Експоцентър "Флора“ ще се проведе благотворителният празник на великденското яйце, а на остров Света Анастасия ще бъде отслужен празничен водосвет за здраве. Събитията в този ден съчетават традиция, духовност и съпричастност.Кулминацията на празничната програма е на 5 април – Цветница. Жителите и гостите на Бургас ще могат да се насладят на мащабна поредица от събития в централната градска част и Морската градина. Сред най-атрактивните са спектакълът "Завръщането на цветята“, цветното шествие по ул. "Богориди“, арт ателиетата "Цветна феерия“ и големият празничен концерт с участието на утвърдени изпълнители, сред които и обичаната българска певица Петя Буюклиева.Празничната атмосфера ще обхване целия град с концерти и в различни квартали.В дните преди Великден също са предвидени събития, които съхраняват българските традиции. На Велики четвъртък ще се проведе "Багрилница за Великден“ – автентичен ритуал за боядисване на яйца, а в нощта срещу Възкресение Христово празничната пасхална служба в храм "Св. св. Кирил и Методий“ ще събере миряните заедно.Финалът на програмата е на 12 април – Великден, с празничен концерт в парк "Изгрев“, който ще донесе още настроение и ще събере семейства и приятели в духа на светлия християнски празник.Община Бургас е подготвила събития, които съчетават традиция и съвременно изкуство, създавайки истински празник за общността. Очаква се богатата програма да привлече множество жители и гости на града и да превърне Бургас в притегателен център на празничното настроение по време на пролетните празници.17:00 часаЦентрален пазар "Краснодар“"ЦВЕТНА ВЪРТЕЛЕЖКА“ – фолклорен концерт с участието на ФФ "Тракийче“ към НЧ "Любен Каравелов 1940“, ТС към ОУ "Любен Каравелов“, ученици от СУ "Добри Чинтулов“Организатор: НЧ "Любен Каравелов 1940" – Бургас11:00 часаПарк к-с "Славейков“"ОЙ, ЛАЗАРЕ, ЦВЕТНИЦА ИДЕ“Традиционен пролетен концерт с творчески работилници и базарОрганизатор: НЧ "Пенчо Славейков 1983“ – Бургас11:00 часаЕтнографска експозиция на РИМ – Бургас, ул. "Славянска“ 69ПОСРЕЩАНЕ НА ЛАЗАРКИ В БРАКАЛОВАТА КЪЩАС участието на хоровия състав към ансамбъл "Никола Гинов“при Младежки културен център – Бургас17:30 часаГрадинката пред читалище "Пробуда 1880“ИЗЛОЖБА ОТ КОНКУРС "ЦВЕТОЛИНИЕ" И ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТС участието на ВС "Сезони“ и ансамбъл "Атанас Манчев“10:00 часаЕкспозиционен център "ФЛОРА“БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ПРАЗНИК НА ВЕЛИКДЕНСКОТО ЯЙЦЕОрганизатор: Сдружение "Онкоболни и приятели“11:00 часаМладежки международен център, к-с "Меден рудник“, ул. "Апостол войвода“ 15ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТС участието на: Вокално студио "Примо“ с ръководител Красимир Петков, Фолклорна формация "Чинките“, Школа по народно пеене "Гина“ с ръководител Георги Димитров при НЧ "Св.св. Кирил и Методий 1985“, ДГ "Морска звезда“, ДГ "Славейче“, ДГ "Пинокио“, ДГ "Чайка“, Танцов състав "Хорце“ от ОУ "Елин Пелин“, с ръководител Маргарита Колева;Водещи: Александрина Врънкяшка и Валерия Парашкевова от ТШ "Барберини“Организатор: НЧ "Св. св. Кирил и Методий 1985“11:00 часаОстров Света Анастасия, Храм "Успение Богородично“ПРАЗНИЧЕН ВОДОСВЕТ ЗА ЗДРАВЕ*Лазаровден, курсове с кораб в 10:00 ч. и 13:30 ч.11:00 часаж. к "Меден Рудник“, пред параклис "Св. Димитър“ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ "ЦВЕТНИЦА Е!“С участието на: Оркестър "Бургас“, ДФГ "Звъника“ и Гайдарска школа "Ясен месец“при НЧ "Паисий Хилендарски 1928“, и ученици от СУ Добри Чинтулов“Организатор: НЧ "Паисий Хилендарски 1928“ – Бургас11:00 часаОткрита сцена "Охлюва“, Приморски паркПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ "ЦВЕТНА ИМПРЕСИЯ“С участието на: Петя Буюклиева, Народен хор "Трепетлика“ към ЦПЛР – Бургас с ръководител Пепа Запрянова, солисти Димана Димитрова и Румяна Огнянова, Вокална група "Морски песъчинки“ с ръководител Милена Добрева, солист Боряна Стоянова, Вокална формация към ЦПЛР – Бургас с ръководител Милена Добрева, солист Боряна Стоянова, Гайдарски оркестър "Младост“ към ЦПЛР – Бургас, ръководител Стойко Георгиев, солист на оркестъра Мариела Плахова, НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас, с преподавател Деница Йорданова, изпълнител Самуил Милков, Танцов състав "Слънчеви бонбони“ при ДГ "Ран Босилек“ с ръководители Таня Кирова и Иванка Николова, Танцов състав "Вълшебни ритми“ при ДГ "Вълшебство“ с ръководител Лорета Йовчева11:00 часаПлощад "Атанас Сиреков“"ЗАВРЪЩАНЕТО НА ЦВЕТЯТА“Спектакъл на Театър "Жар“ – гр. София11:45 часаПл. "Атанас Сиреков“ – ул. "Богориди“ – Приморски парк, Балюстрада"ЦВЕТНО ШЕСТВИЕ“12:15 часаБалюстрада и тераса на КЦ "Морско Казино“"ЦВЕТНА ФЕЕРИЯ“ – АРТ АТЕЛИЕТА12:30 часаПлощад "Атанас Сиреков“ПРАЗНИЧЕН ФОЛКЛОРЕН КОНЦЕРТС участието на: Детски фолклорен ансамбъл "Трите пъти“ и Танцов ансамбъл "Лукойл – Нефтохим“ с ръководител Марио Егов12:30 часаГрадинката до Часовника"БАГРИЛНИЦА ЗА ВЕЛИКДЕН“ – Автентичен ритуал за боядисване на яйцаОрганизатор: НЧ "Васил Левски 1937“ и пенсионерски клуб в кв. Горно Езерово23:30 часаХрам "Св. св. Кирил и Методий“ПАСХАЛНА СЛУЖБА, отслужена от Негово Високопреосвещенство сливенски митрополит Арсений10:30 часаПарк в к-с ИзгревВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТС участието на: оркестър "Жарава“ със солисти Лазар Налбантов и Ирена Станкова, ДТА "Звездичка“ и ФТС "Зорница“ с ръководител Николай ПарушевОрганизатор: НЧ "Изгрев 1909“ – Бургас* Великденски курсове до острова на 11 и 12 април в 10.00 и 13.30 часа.