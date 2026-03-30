Община Бургас кани жители и гости на града да се включат в пъстрата и вдъхновяваща програма, посветена на Лазаровден, Цветница и Великден. В продължение на повече от седмица градът ще бъде сцена на концерти, изложби, традиционни ритуали и събития за всички възрасти.

Празничният цикъл започва още на 2 април с фолклорния концерт "Цветна въртележка“ на Централния пазар "Краснодар“, който ще даде настроение за предстоящите дни. На 3 април програмата продължава с богато разнообразие от събития – пролетният концерт "Ой, Лазаре, Цветница иде“ в парк "Славейков“, традиционното посрещане на лазарки в Етнографската експозиция и изложбата "Цветолиние“ с празничен концерт пред читалище "Пробуда“.

Акцент в програмата е Лазаровден – 4 април, когато в Експоцентър "Флора“ ще се проведе благотворителният празник на великденското яйце, а на остров Света Анастасия ще бъде отслужен празничен водосвет за здраве. Събитията в този ден съчетават традиция, духовност и съпричастност.

Кулминацията на празничната програма е на 5 април – Цветница. Жителите и гостите на Бургас ще могат да се насладят на мащабна поредица от събития в централната градска част и Морската градина. Сред най-атрактивните са спектакълът "Завръщането на цветята“, цветното шествие по ул. "Богориди“, арт ателиетата "Цветна феерия“ и големият празничен концерт с участието на утвърдени изпълнители, сред които и обичаната българска певица Петя Буюклиева.

Празничната атмосфера ще обхване целия град с концерти и в различни квартали.

В дните преди Великден също са предвидени събития, които съхраняват българските традиции. На Велики четвъртък ще се проведе "Багрилница за Великден“ – автентичен ритуал за боядисване на яйца, а в нощта срещу Възкресение Христово празничната пасхална служба в храм "Св. св. Кирил и Методий“ ще събере миряните заедно.

Финалът на програмата е на 12 април – Великден, с празничен концерт в парк "Изгрев“, който ще донесе още настроение и ще събере семейства и приятели в духа на светлия християнски празник.

Община Бургас е подготвила събития, които съчетават традиция и съвременно изкуство, създавайки истински празник за общността. Очаква се богатата програма да привлече множество жители и гости на града и да превърне Бургас в притегателен център на празничното настроение по време на пролетните празници.

ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БУРГАС

Лазаровден, Цветница и Великден 2026

2 АПРИЛ /ЧЕТВЪРТЪК/

17:00 часа

Централен пазар "Краснодар“

"ЦВЕТНА ВЪРТЕЛЕЖКА“ – фолклорен концерт с участието на ФФ "Тракийче“ към НЧ "Любен Каравелов 1940“, ТС към ОУ "Любен Каравелов“, ученици от СУ "Добри Чинтулов“

Организатор: НЧ "Любен Каравелов 1940" – Бургас

3 АПРИЛ /ПЕТЪК/

11:00 часа

Парк к-с "Славейков“

"ОЙ, ЛАЗАРЕ, ЦВЕТНИЦА ИДЕ“

Традиционен пролетен концерт с творчески работилници и базар

Организатор: НЧ "Пенчо Славейков 1983“ – Бургас

11:00 часа

Етнографска експозиция на РИМ – Бургас, ул. "Славянска“ 69

ПОСРЕЩАНЕ НА ЛАЗАРКИ В БРАКАЛОВАТА КЪЩА

С участието на хоровия състав към ансамбъл "Никола Гинов“

при Младежки културен център – Бургас

17:30 часа

Градинката пред читалище "Пробуда 1880“

ИЗЛОЖБА ОТ КОНКУРС "ЦВЕТОЛИНИЕ" И ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ

С участието на ВС "Сезони“ и ансамбъл "Атанас Манчев“ 

4 АПРИЛ /СЪБОТА/ ЛАЗАРОВДЕН

10:00 часа

Експозиционен център "ФЛОРА“

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ПРАЗНИК НА ВЕЛИКДЕНСКОТО ЯЙЦЕ

Организатор: Сдружение "Онкоболни и приятели“

11:00 часа

Младежки международен център, к-с "Меден рудник“, ул. "Апостол войвода“ 15

ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ

С участието на: Вокално студио "Примо“ с ръководител Красимир Петков, Фолклорна формация "Чинките“, Школа по народно пеене "Гина“ с ръководител Георги Димитров при НЧ "Св.св. Кирил и Методий 1985“, ДГ "Морска звезда“, ДГ "Славейче“, ДГ "Пинокио“, ДГ "Чайка“, Танцов състав "Хорце“ от ОУ "Елин Пелин“, с ръководител Маргарита Колева;

Водещи: Александрина Врънкяшка и Валерия Парашкевова от ТШ "Барберини“

Организатор: НЧ "Св. св. Кирил и Методий 1985“

11:00 часа

Остров Света Анастасия, Храм "Успение Богородично“

ПРАЗНИЧЕН ВОДОСВЕТ ЗА ЗДРАВЕ

*Лазаровден, курсове с кораб в 10:00 ч. и 13:30 ч.

5 АПРИЛ /НЕДЕЛЯ/ ЦВЕТНИЦА

11:00 часа

ж. к "Меден Рудник“, пред параклис "Св. Димитър“

ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ "ЦВЕТНИЦА Е!“

С участието на: Оркестър "Бургас“, ДФГ "Звъника“ и Гайдарска школа "Ясен месец“

при НЧ "Паисий Хилендарски 1928“, и ученици от СУ Добри Чинтулов“

Организатор: НЧ "Паисий Хилендарски 1928“ – Бургас

11:00 часа

Открита сцена "Охлюва“, Приморски парк

ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ "ЦВЕТНА ИМПРЕСИЯ“

С участието на: Петя Буюклиева, Народен хор "Трепетлика“ към ЦПЛР – Бургас с ръководител Пепа Запрянова, солисти Димана Димитрова и Румяна Огнянова, Вокална група "Морски песъчинки“ с ръководител Милена Добрева, солист Боряна Стоянова, Вокална формация към ЦПЛР – Бургас с ръководител Милена Добрева, солист Боряна Стоянова, Гайдарски оркестър "Младост“ към ЦПЛР – Бургас, ръководител Стойко Георгиев, солист на оркестъра Мариела Плахова, НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас, с преподавател Деница Йорданова, изпълнител Самуил Милков, Танцов състав "Слънчеви бонбони“ при ДГ "Ран Босилек“ с ръководители Таня Кирова и Иванка Николова, Танцов състав "Вълшебни ритми“ при ДГ "Вълшебство“ с ръководител Лорета Йовчева

11:00 часа

Площад "Атанас Сиреков“

"ЗАВРЪЩАНЕТО НА ЦВЕТЯТА“

Спектакъл на Театър "Жар“ – гр. София

11:45 часа

Пл. "Атанас Сиреков“ – ул. "Богориди“ – Приморски парк, Балюстрада

"ЦВЕТНО ШЕСТВИЕ“

12:15 часа

Балюстрада и тераса на КЦ "Морско Казино“

"ЦВЕТНА ФЕЕРИЯ“ – АРТ АТЕЛИЕТА

12:30 часа

Площад "Атанас Сиреков“

ПРАЗНИЧЕН ФОЛКЛОРЕН КОНЦЕРТ

С участието на: Детски фолклорен ансамбъл "Трите пъти“ и Танцов ансамбъл "Лукойл – Нефтохим“ с ръководител Марио Егов

9 АПРИЛ /ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК/

12:30 часа

Градинката до Часовника

"БАГРИЛНИЦА ЗА ВЕЛИКДЕН“ – Автентичен ритуал за боядисване на яйца

Организатор: НЧ "Васил Левски 1937“ и пенсионерски клуб в кв. Горно Езерово

11 АПРИЛ /СЪБОТА/

23:30 часа

Храм "Св. св. Кирил и Методий“

ПАСХАЛНА СЛУЖБА, отслужена от Негово Високопреосвещенство сливенски митрополит Арсений

12 АПРИЛ /ВЕЛИКДЕН/

10:30 часа

Парк в к-с Изгрев

ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТ

С участието на: оркестър "Жарава“ със солисти Лазар Налбантов и Ирена Станкова, ДТА "Звездичка“ и ФТС "Зорница“ с ръководител Николай Парушев

Организатор: НЧ "Изгрев 1909“ – Бургас

* Великденски курсове до острова на 11 и 12 април в 10.00 и 13.30 часа.