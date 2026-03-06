Сподели close
Летище Бургас ще обслужва целогодишно полети до Милано и София, научи Burgas24.bg.

Това решение е взето на среща между кмета на Бургас Димитър Николов и предсавителите на местната власт от други населени места в областта.

В крайна сметка е взето решение извън летния сезон да бъде дофинансирана линията на WizzAir до Летище Малпенса-2 в Милано, както и полетът на "България Еър" до София.

Полетите до Италия извън сезона ще бъдат два пъти седмично, а тези до българската столица - три.

Полетите Бургас - София започват от 5 юни с по 4 полета на седмица. След 30 юни ще има полети всеки ден, а от ноември - 3 пъти седмично.