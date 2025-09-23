Новини
Обезвредиха куфар до автогара "Запад"
Автор: Екип Burgas24.bg 09:14
©
В петък около 10:20 ч. във Второ районно управление - Бургас е получен съобщение за изоставен куфар в района на автогара "Запад“. Незабавно мястото е отцепено. В близост до хладилна витрина за сладолед е открит пътнически куфар, който е обезвреден без взривен метод. В него не са открити компоненти от взривни вещества.

Работата по случая продължава.








Статистика: