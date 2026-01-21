Обир посред бял ден в Бургас
© Burgas24.bg
От ОДМВР – Бургас съобщиха, че обирът е извършен на 7 януари около 08:20 ч. в района до бл. 110 в ж.к. "Изгрев“. Мъжът е направил пълни самопризнания. Варненецът е привлечен в качеството на обвиняем и с прокурорско постановление e задържан за срок до 72 часа. Работата по документиране на цялостната му престъпна дейност продължава.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Вижте къде сме в Бургаско в класацията по заплати
17:11 / 20.01.2026
TravelX 2026 събира лидерите в туризма, културата и технологиите
16:30 / 20.01.2026
Община Бургас иска от държавата зрителната зала и библиотеката на...
15:54 / 20.01.2026
Последни данни за грипната обстановка
15:01 / 20.01.2026
Какво ще се случи с жабарника?
14:48 / 20.01.2026
Операта и музикалното училище в Бургас с ново партньорство
14:40 / 20.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.