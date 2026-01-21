25-годишен криминално проявен и осъждан варненец е задигнал от 55-годишна бургазлийка портмоне, съдържащо сумата от около 250 евро и лични документи.От ОДМВР – Бургас съобщиха, че обирът е извършен на 7 януари около 08:20 ч. в района до бл. 110 в ж.к. "Изгрев“. Мъжът е направил пълни самопризнания. Варненецът е привлечен в качеството на обвиняем и с прокурорско постановление e задържан за срок до 72 часа. Работата по документиране на цялостната му престъпна дейност продължава.