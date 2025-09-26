Обир в бургаско казино

© Burgas24.bg Служители от Първо районно управление – Бургас са задържали 24-годишен бургазлия от кв. "Победа“, който на 8 септември е откраднал от казино, разположено на ул. "Чаталджа“ 300 лв.



Задържаният е направил пълни самопризнания. По случая е образувано бързо производство.