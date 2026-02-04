Взломната кражба е извършена в офиса на телевизия СКАТ, разположен в ж.к. "Меден рудник“ в късните часове на 27 януари. От ОДМВР – Бургас съобщиха, че са задигнати 111 евро и 100 лева.Полицаи от Четвърто районно управление – Бургас са задържали 25-годишен криминално проявен бургазлия, който направил пълни самопризнания. Работата по случая продължава.