Днес ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, на повече места в източните райони, а след обяд и в планинските. Временни разкъсвания на облачността ще има главно в часовете преди пладне над Югозападна България. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина и временно силен вятър от северозапад, който вечерта ще отслабне. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 9° и 14°, в София – около 9°.В планините ще бъде предимно облачно. Ще има валежи от дъжд, над 1300 метра - от сняг. Разкъсвания на облачността ще има преди обяд над Рило-родопската област. Ще духа умерен, по билото на Източна Стара планина и силен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°, съобщават от НИМХ.По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Ще духа умерен, по северното крайбрежие до силен северозападен вятър. Максималните температури ще са 12°-13°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток-югоизток. След временно спиране на валежите и разкъсване на облачността, в следобедните часове от юг валежите отново ще се активизират. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 0° и 5°, максималните – между 10° и 15°.времето ще се определя от средиземноморски циклон. Ще е облачно с повсеместни и значителни валежи от дъжд, в планините – от сняг. По високите полета в Западна България и в Западния Предбалкан дъждът ще преминава в сняг. Вятърът ще е от изток-североизток, умерен и силен, в петък ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад. Температурите ще бъдат по-ниски от обичайните, като преобладаващите максимални ще бъдат между 8° и 13°, по-ниски по високите полета.дни ще настъпи временно спиране на валежите, разкъсване на облачността и слабо повишение на дневните температури. Вятърът ще е умерен и временно силен от северозапад.