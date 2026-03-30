Облачно и дъждовно ще продължи да бъде по Черноморието днес
В планините ще бъде предимно облачно. Ще има валежи от дъжд, над 1300 метра - от сняг. Разкъсвания на облачността ще има преди обяд над Рило-родопската област. Ще духа умерен, по билото на Източна Стара планина и силен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°, съобщават от НИМХ.
По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Ще духа умерен, по северното крайбрежие до силен северозападен вятър. Максималните температури ще са 12°-13°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Във вторник вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток-югоизток. След временно спиране на валежите и разкъсване на облачността, в следобедните часове от юг валежите отново ще се активизират. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 0° и 5°, максималните – между 10° и 15°.
В сряда, четвъртък и петък времето ще се определя от средиземноморски циклон. Ще е облачно с повсеместни и значителни валежи от дъжд, в планините – от сняг. По високите полета в Западна България и в Западния Предбалкан дъждът ще преминава в сняг. Вятърът ще е от изток-североизток, умерен и силен, в петък ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад. Температурите ще бъдат по-ниски от обичайните, като преобладаващите максимални ще бъдат между 8° и 13°, по-ниски по високите полета.
През почивните дни ще настъпи временно спиране на валежите, разкъсване на облачността и слабо повишение на дневните температури. Вятърът ще е умерен и временно силен от северозапад.
