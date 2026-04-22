И днес по Черноморието облачността ще е предимно значителна. На места, повече по южното крайбрежие, се очакват валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат 11°-13°, в Бургас – 10° - 13°.

Море

Температурата на морската вода ще е в интервала между 12° и 13°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

В страната

Минималните температури у нас ще бъдат между 4° и 9°, за София – около 4°. Днес облачността ще е предимно значителна и на места ще има валежи от дъжд. По-интензивни и с гръмотевици ще са явленията в крайните южни и североизточни райони. Вятърът ще е слаб до умерен от север. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 11°.

В планините

Ще бъде облачно и на места ще има валежи от краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Над около 1200-1400 метра надморска височина дъждът ще се примесва или ще преминава в сняг. Ще духа умерен и силен северен вятър, по най-високите части - северозападен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.