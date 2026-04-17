По Черноморието облачността ще бъде разкъсана, а в следобедните часове – до значителна, съобщиха синоптиците от НИМХ. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 13° и 16°, като в Бургас – от 7° до 16°.

Температурата на морската вода е 11°–12°, а вълнението на морето ще бъде 3 бала.

Преобладаващите минимални температури утре ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 9°. Утре облачността над страната ще бъде разкъсана, главно над Южна България предимно значителна и на отделни места в югозападните райони ще има превалявания от дъжд. Привечер от северозапад облачността ще се увеличи и ще започнат валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°.

Над планините облачността ще е разкъсана, главно в Рило-Родопската област по-често значителна и на места там ще има валежи от дъжд, по най-високите върхове – от дъжд и сняг. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.