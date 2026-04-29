Преди обяд по Черноморието днес ще има и слънчеви часове, но след обяд облачността ще се увеличи и до края на деня ще бъде значителна. На места по северното крайбрежие ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 16°. В Бургас минималната температура ще е 8°, а максималната – 16°, а в Ахтопол – между 7° и 15°, информира Burgas24.bg.

Море

Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В страната

Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°. Утре облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. В Югозападна България и западната половина на Горнотракийската низина количествата ще са значителни и ще има условия за градушки. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в югозападните райони - до 23°. В София максималната температура ще е около 18°.

В планините

В планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. По значителни ще са явленията в масивите от Югозападна България и там ще има условия и за градушки. По високите върхове валежите ще са от сняг. Ще духа умерен вятър, променлив по посока. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 5°.

