Област в Бургас е обявена за защитена територия

© По предложение на природозащитната организация WWF България, Министерството на околната среда и водите издаде заповеди за обявяването на две нови защитени местности - Маринов дол и Сазладжата. Двете нови територии минават под закрилата на закона. Те са с обща площ от над 2700 дка и се намират в областите София и Бургас.Местността Маринов дол е разположена в близост до с. Буново, в Софийска област, каза пред Радио София Марина Михайлова - ръководител "Корпоративни партньорства“ във WWF.



"Благодарение на това, ще вече е защитена територия, ще бъдат опазени в нея букови гори, стари дървета, смърч и местообитания на редки, защитени видове птици и други животни“, обясни Михайлова.



Втората местност – Сазладжата е много голяма по територия – над 2000 дка, добави тя. През годините в нея е наблюдаван черен щъркел.



"Когато защитените територии се обявят от МОСВ, от министъра с подпис, това означава, че там не може да се извършва сеч, строежи, не може да се прокарват пътища, т.е. ние си гарантираме опазена, дива природа", посочи пред БНР Марина Михайлова.



Тя добави, че в България само 5% от всички гори са защитени територии. Въпреки че МОСВ всяка година обявява нови защитени територии, страната ни е на едно от последните места по такъв вид местности.



WWF в момента активно работи по разработването на следващите пет проекто защитени територии, които ще бъдат предложени на Министерството на околната среда и водите, добави Марина Михайлова.