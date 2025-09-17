ЗАРЕЖДАНЕ...
|Област в Бургас е обявена за защитена територия
"Благодарение на това, ще вече е защитена територия, ще бъдат опазени в нея букови гори, стари дървета, смърч и местообитания на редки, защитени видове птици и други животни“, обясни Михайлова.
Втората местност – Сазладжата е много голяма по територия – над 2000 дка, добави тя. През годините в нея е наблюдаван черен щъркел.
"Когато защитените територии се обявят от МОСВ, от министъра с подпис, това означава, че там не може да се извършва сеч, строежи, не може да се прокарват пътища, т.е. ние си гарантираме опазена, дива природа", посочи пред БНР Марина Михайлова.
Тя добави, че в България само 5% от всички гори са защитени територии. Въпреки че МОСВ всяка година обявява нови защитени територии, страната ни е на едно от последните места по такъв вид местности.
WWF в момента активно работи по разработването на следващите пет проекто защитени територии, които ще бъдат предложени на Министерството на околната среда и водите, добави Марина Михайлова.
